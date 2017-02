Où faire du canoë-kayak a Miami?

La Floride est bien connue pour ses stations balnéaires et ses plages, mais la Floride c’est aussi un paradis pour pratiquer ce sport qu’est le « canoë-kayak » grâce à un réseau de plus de 4 300 km. Découvrez le « Florida Paddling Trails » allant d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec la « Suwannee River Wilderness Trail ».

Miami et sa grande région ne manque pas d’attraits et tous les passionnés de ce sport se doivent, un jour ou l’autre, d’explorer deux circuits uniques en leur genre.

Au cœur de Miami la « Oleta River »

Si l’on veut faire une comparaison, on peut dire que le parc national d’Oleta River de Miami peut se faire avec le Central Park de NY. Situé géographiquement en bordure de la baie de Biscayne dans l’espace urbain métropolitain de Miami, c’est le plus grand parc urbain de l'État. Il offre aux résidents comme aux visiteurs, non seulement plus de 1 000 acres de nature sauvage bordée de mangroves, mais aussi, un parcours de 11km (7mi) très particulier le long de l’Oleta River où les pagayeurs, débutants ou expérimentés, peuvent se faire plaisir. Les pagayeurs plus avancés dans leur pratique peuvent également s’aventurer sur l’océan où il est fréquent d’observer des marsouins et des lamantins. Ils doivent cependant faire très attention à la météo, car les vents peuvent rapidement se lever et provoquer de grosses vagues, rendant les conditions de pagaie difficiles et exténuantes. Pour les visiteurs qui veulent profiter au maximum du parc, il y a la possibilité de louer pour la nuit, des cabines de style rustique mais climatisées. Une réservation est obligatoire.

À l’ouest de Miami, les « Everglades »

Le parc national des Everglades, qui est en son genre unique sur la planète terre, peut être considéré comme le premier trésor naturel de la Floride pour sa faune et sa flore. Il bénéficie en effet d'une combinaison unique de plantes subtropicales et tropicales, d’une très grande variété d’oiseaux et d’espèces marines. Il est le seul endroit au monde où coexistent des alligators et des crocodiles. Les Everglades attirent des visiteurs venant de partout dans le monde, mais aussi de nombreux pagayeurs. Cet immense espace naturel aquatique encore sauvage est composé de cours d'eau, de marécages et d’une multitude de petites iles, offrant une végétation avec des mangroves, de vastes étendues de végétation et des forêts.

Pour les adeptes du canoë-kayak, des excursions sont organisées à partir de Flamingo, Everglades City, et du Collier-Seminole State Park. Ils ont le choix de suivre soit la « 99-mile Wilderness Waterway », ou de sauter d'île en île le long de la baie du Golfe et de la Florida Bay. Dans ce cas, ils doivent s’informer de la météo avant de partir, sans oublier qu’en été, les insectes peuvent être très présents.

Pour toutes informations complémentaires, il est possible de consulter les sites www.visitflorida.com - www.wikipedia.com - www.reserveamerica.com