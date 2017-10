L’OKTOBERFEST! A DÉCOUVRIR SI CE N’EST DÉJÀ FAIT

En un demi-siècle ce festival de la bière est devenu d’après les spécialistes la fête populaire la plus importante dans la majorité des pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Il faut cependant savoir qu’avant l’avènement de l'Oktoberfest

Il était courant en Bavière et dans le reste du monde germanique de déstocker la bière brassée en mars (dite Märzen), avant de commencer la nouvelle saison de brassage, d’où l’idée d’organiser des fêtes familiales et populaires.

Une tradition Munichoise

Ces festivités auraient progressivement pris le nom d’Oktoberfest après celle du 17 octobre 1810 organisée pour célébrer le mariage du prince héritier, futur roi Louis Ier de Bavière, et de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Pour la petite histoire, le jour de cette première fête organisée dans une prairie sous les murs de Munich, on ne servit pas de bière! Ce n’est que quelques années plus tard alors que la fête avait pris une dimension nationale et populaire que ce fut le cas. On fêtait alors la « Theresienwiese » non seulement pour épuiser les réserves de bière, mais aussi pour commémorer l’arrivée de la princesse Thérèse et la fête dans la prairie (wiese).

En 2017, tout comme chaque année à Munich, en Bavière, l’Allemagne vit pendant 16 jours, généralement entre la mi-septembre et la mi-octobre, au rythme de l’Oktoberfest qui accueille en moyenne plus de 6 millions de personnes venant du monde entier.

CETTE ANNÉE, LE «GERMAN AMERICAN SOCIAL CLUB» GREATER MIAMI FÊTE SON 60e OKTOBERFEST

Cette année, le club fondé en 1949 célèbre son 60e Oktoberfest, ce qui en fait non seulement le premier en 1958 et le plus ancien Oktoberfest en Floride et aux États-Unis, mais aussi le plus grand événement culturel allemand au sud de la Floride.

L’Oktoberfest Miami est un grand événement culturel célébrant la culture allemande avec ses bières et sa cuisine, mais aussi sa musique et ses danses traditionnelles. L’Oktoberfest Miami se tiendra sur deux fins de semaines consécutives.

Weekend 1 : Oct 13-15, 2017 / Weekend 2 : Oct 20-22, 2017

Rejoignez les festivaliers pour le « Ein Prosit » qui est le toast traditionnel au German American Social Club sur Miller Drive à Miami's horse country,

les vendredis de 18h à minuit, les samedis de13h à minuit et les dimanches de midi à 22h. Les enfants sont également les bienvenus et peuvent profiter d'un grand choix de maisons de jeux, de magiciens et d'un grand champ dans lequel ils peuvent courir et jouer.

Prix : Adultes : 21ans et plus, $10 / Enfant et jeunes adultes de 6 à 20 ans, $5 / Enfant de 5 et moins : Gratuit / Militaire actif ou retraité, police, pompier employés de la ville et du comté : Gratuit (voir conditions).

11919 SW 56th St, Miami, FL 33175

Tel: (305) 552-5123

Pour toutes informations complémentaires, il est possible de consulter les sites suivant : http://gascmiami.org/oktoberfestmiami- www.wikipedia.org