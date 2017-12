« UNCORKED » THE KEY LARGO AND ISLAMORADA FOOD & WINE FESTIVAL

Du 4 au 14 janvier 2018 de 12 à 16 heures

On peut venir dans les Keys pour différentes raisons, mais dans cette période de l’année, il faut profiter du Key Largo And Islamorada Food & Wine Festival pour découvrir non seulement des vins et des dégustations, mais aussi des plats cuisinés par des experts en la matière, venant principalement du Sud de la Floride.

Onze jours d’activités festives, de musique en direct, de nombreux divertissements et de conférences pour découvrir comment bien agencer les mets et les vins, pour profiter d’expositions d'art et de vin, ainsi que d’une nature extraordinaire avec ses fabu-leux couchers de soleil et ses magnifiques plages, de la plongée sous-marine, de la pêche, et du magasinage. Il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles !

Il ne faut pas manquer

le « Grand Tasting »

Le samedi 13 janvier de 11h à 16h, « Uncorked », le Key Largo Food and Wine Festival, et les restaurants de la région organisent une « Grande Dégustation » qui se tient en bordure de l’océan dans le cadre du Islander Resort au 82100 Overseas Hwy., Islamorada.

Ceux et celles qui ont eu la chance de vivre ce « Grand Tasting » sont unanimes pour dire qu’il s’agit d’une expérience multi-sensorielle à ne pas manquer. Les restaurants d’Islamorada et de Key Largo, associés aux experts du vin, se réunissent ici pour présenter des échantillons de leur meilleure cuisine et des vins de classe mondiale. Ils offrent aux visiteurs des plats tous plus remarquables les uns que les autres, sans parler des démonstrations de cuisine faites par les meilleurs chefs de la région du Sud de la Floride. Il faut bien le dire, le festival dans son ensemble et le «Grand Tasting Finale» proposent de multiples dégustations gastronomiques et des spécialités de la région consommées avec des sélections de vins provenant non seulement du monde entier, mais surtout des vignobles de partout aux États-Unis. Au total plus de 37 événements sont prévus cette année. Admission générale - 65 $ avec une entrée sur le site à midi. Prix d’achat en ligne anticipé. Il faut ajouter 10 $ pour l'achat au guichet sur place. Les billets VIP sont à 90 $ avec une entrée de 11h jusqu'à midi, un parking VIP et des dégustations très spéciales. Les VIP recevront également un t-shirt du festival, un sac avec un verre à vin du festival et d'autres petites choses. Pour plus d’information, vous pouvez également consulter ce site internet : www.floridakeysuncorked.com