Petites annonces

120-À LOUER

MARGATE - Condo 2ch./2sdb, 1ch. lit queen sdb.privée Du 12 nov.à 14 avril. SÉJOUR minimal 3 sem. Si arrivé avant Noël $Cdn 275$/sem. Si janvier $Cdn/ 300$/sem. Occupation double + 50$sem. Partage frais de nourriture.Courriel.:

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

HOLLYWOOD - 2 Condos: 2ch/2sdb- 1ch/1sdb East of US1 Centre ville d'Hollywood, distance de marche vers la plage et tout. TV Francaise et WIFI inclus.Tél.: 727-485-4250-

APPARTEMENT A LOUER - Appartement 2 ch. À c. 2 s.de b. Jusqu'à 3 à 6 mois. Castle Garden. Appelez Liz: 754-234-4146

210-AUTO

ACHÈTE VÉHICULES - Du Québec ou d'ici, payons cash en US $. Mario au 754-204-3371

240-ON RECHERCHE

RECHERCHE PARTENAIRE POUR JOUER AU SCRABBLE - Des retraités principalement à Fort Lauderdale. Tél.: 954-771-7249 (après 14h.)

410-OFFRES D’EMPLOI

ASSURANCE VOYAGE EN CROISSANCE - Recherche préposée à l'assistance médicale téléphonique en Floride. Mi-novembre à mi-avril, horaire variant entre 30 et 40 heures/sem. Parfaitement bilingue (ang./franç.), dextérité àl'ordinateur. Excellent service clientèle. Coral Springs. Faire parvenir votre CV à

ENTRETIEN - Complexe de condominiums, 42 unitées à Sunny Isles Beach, recherche personne (ou couple) avec permis de travail, pour effectuer divers travaux d'entretien sur une base quotidienne. Logement disponible. Veuillez communiquer au 305-469-0611