Tranches de Soleil 28 décembre 2017

Tranches de fromage

Découvrez de nouveaux fromages pour le Temps des Fêtes! Une vaste sélection de fromages est maintenant disponible sur le marché dans le Sud de la Floride. Faites un tour chez Whole Foods et Trader Joe’s pour le constater. On n’est peut-être pas en France ou au Québec, mais ces épiceries offrent maintenant des choix intéressants! Chez Whole Foods, le Mt. TAM de Cowgirl Creamery fromage est élégant et dense avec un goût terreux et moelleux. Le Cabot Clothbound Cheddar, de Jasper Hill, est pour sa part un cheddar anglais à la fois complexe et abordable alors que le Paysan Breton, d’origine française, est un succulent fromage à la crème. Découvrez aussi les nombreux fromages variés et savoureux de chèvre et de mouton! Trader Joe’s propose également une belle sélection dont le « Unexpected Cheddar » qui porte bien son nom, avec des notes de parmesan lui conférant une saveur inattendue et sophistiquée.

Nouveauté chez Schwart’s!

Un nouveau restaurant Schwart’s Deli & Grill a ouvert ses portes à Hollywood le mardi 26 décembre à 6h30 le matin! Le propriétaire montréalais, Mike Masri, a un franc succès avec son premier restaurant Schwart’s à Coconut Creek. Le menu répond à tous les goûts, autant pour le déjeuner (à partir de 3,99 $), dîner ou souper. De l’omelette au fromage suisse et champignons, à la crêpe aux fruits et « nutella », la soupe maison, les menus santé et bien sûr, le fameux « smoke meet », vous adorerez! Sans compter le « Happy Hour » quotidien de 15h à la fermeture pour les verres de bière et vin. Pourquoi ne pas défoncer l’année chez Schwart’s Deli? Un menu spécial (voir publicité en page 19) vous attend, accompagné d’artistes de la chanson : Carolyne Jomphe et Michel Laberge en première partie. Réservations : 954-662-0057. Adresse : 1821 Mayo Street, Hollywood. www.schwartzsdeliusa.com

Que se passe-t-il avec les puces du Mardi Gras?...

Le casino Mardi Gras à Hollywood a subi des dommages importants lorsqu'une mini-tornade a arraché son toit et inondé le premier étage. C’est pourquoi le marché aux puces n’est plus… Des marchands se sont installés au Yellow Green Farmer’s Market, dehors, juste devant le stationnement du 1940 N 30th Rd à Hollywood pour continuer leur commerce. Depuis la 95, prenez la direction ouest sur Sheridan St pendant 0,4 mile et tournez à gauche sur Sherman Rd en continuant direction sud jusqu’à l’adresse indiquée. Les marchands attendent les visiteurs canadiens en grand nombre les vendredis de midi à 17h et les samedis et dimanche de 8h à 17h pour découvrir ou retrouver leurs produits! Quant au casino, il est partiellement rouvert depuis le 1er décembre, ce qui signifie seulement la salle de poker, les courses de lévriers, un restaurant et un bar. Le reste de l’endroit est toujours en réparation et aucune machine à sous n’est fonctionnelle.

Ahouuuuh!... Commencez l’année du bon pied!

Le lundi 1er janvier, la pleine lune sera particulière! Prenez donc un temps d’arrêt pour faire le point sur l’année 2017 et établir les intentions 2018 en compagnie de cette « Super lune », connue comme la « lune des loups ». Ahouuuuh! Une super pleine lune est environ 12% à 14% plus grande que sa contrepartie, la micro lune, et jusqu'à 7% plus grande qu'une pleine lune moyenne. Si le ciel est dégagé, vous serez ébloui par son ascension au bord de la mer. Il s’agit d’une pratique courante au sud-est de la Floride que d’aller sur la plage pour observer la levée de la lune et méditer. En effet, c’est le meilleur endroit pour la voir de plus près dans un environnement calme et enchanteur. Vous pouvez même accompagner ce moment de pur bonheur avec votre nourriture et boisson préférées. La lune se lèvera vers 21h24.