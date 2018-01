Tranches de SOLEIL 4 janvier 2018

Surveillez votre cœur

Une fonction avancée, pour surveiller les fréquences cardiaques, se trouvera probablement dans les versions futures de la montre intelligente d’Apple. C’est du moins ce que la compagnie est en train de développer avec le désir de transformer leur accessoire de luxe en un appareil médical sérieux pour détecter toute anomalie cardiaque. Ce qui veut dire qu’en tout temps, soit à la plage, au boulot, à vélo, en auto ou au repos, vous pourrez vérifier votre pouls tout comme le fait un électrocardiogramme. Ce dernier surveillera l'activité du cœur que pendant de courtes périodes. La montre intelligente d’Apple permettra d’encore mieux détecter les anomalies potentielles étant donné sa présence en continu. Ainsi, les fréquences cardiaques irrégulières, qui peuvent augmenter le risque d'AVC et d'insuffisance cardiaque, pourront être décelées. Précisons qu’un quart de la population âgée de quarante ans et plus en court le risque.

Résolution de l’année

La nouvelle année qui commence nous rappelle l’importance de faire de l’activité physique. La santé est une priorité pour tous et non seulement bien s’hydrater, bien dormir et bien manger sont des atouts pour une meilleure santé, mais aussi bouger! La température clémente du Sud de la Floride invite à adopter un style de vie plus actif. Beaucoup d’installations extérieures sont disponibles en bordure des plages et dans les parcs afin d’encourager la population à faire davantage d’exercices. Il existe également de nombreux établissements où les cours, services et appareils d’exercices favorisent la mise en forme ou son maintien, comme les centres LA Fitness, où vous pouvez vous abonner pendant six mois en payant un frais initial d’adhésion et un frais mensuel d’abonnement. Lors de votre absence, vous paierez environ 10 $ par mois pour maintenir votre abonnement actif jusqu’à votre retour en Floride.

Le temps passera comme une fusée!

Aimeriez-vous vivre la plus grande aventure spatiale sur Terre? Une visite au Centre spatial Kennedy en Floride vous semblera rapide, surtout si vous êtes passionnés de fusées et fascinés par le monde des cosmonautes! À environ trois heures de route, au nord de Fort Lauderdale et en direction de Cap Canaveral, visitez le Centre dès 9 heures le matin jusqu’à 18 ou 20 heures, selon la saison. Au programme, vous pouvez regarder des fusées grandeur nature, observer de près ce que sont les installations de la NASA et apprécier plusieurs films IMAX captivants. Le prix d’entrée est 50 $ pour les adultes et 40 $ pour les enfants entre 3 et 11 ans alors que les 55 ans et plus paient 46 $. Le stationnement coûte 10 $. Aussi, un espace pour le pique-nique est à la disposition des gens. Visitez le www.KennedySpaceCenter.com pour obtenir plus d’information.

« Wynwood Walls »

Les murs Wynwood représentent une destination extérieure unique avec des peintures murales de rues gigantesques et colorées par des artistes en provenance du monde entier. Ce projet artistique a été initié par Tony Goldman pendant l’Art Basel en 2009 afin d’embellir ce secteur de la ville. Le projet a continué à prendre de l’ampleur au fil des ans en transformant cette région en un parc d’art de rue avec plus de 40 peintures murales. Beau et impressionnant dit-on! Aucun autre concept à Miami ne peut se comparer à celui-ci. C'est en quelque sorte un musée extérieur accessible à pied, où les bâtiments remplacent la toile habituelle que l’on voit dans les galeries. Certaines peintures murales demeurent les mêmes alors qu’au mois de décembre, pendant l’Art Basel, de nouvelles peintures murales apparaissent généralement en quelques jours. Ce quartier des arts de Miami se situe au 2520 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 et l’admission est gratuite! www.thewynwoodwalls.com

Le Cirque du Soleil à Miami

Vous avez jusqu’au 4 février pour admirer le Cirque du Soleil à Miami dans Volta. Ayant pour thème les sports extrêmes, il s’agit de leur plus récent spectacle en tournée. La première de Volta a été présentée à Montréal le 20 avril 2017. Elle est la 41ème production du Cirque du Soleil en plus d’être son 18ème spectacle présenté sous le chapiteau. Miami est choyée d’accueillir cette production, alors il vaut la peine d’en profiter! Laissez-vous inspirer par la liberté, la force et la passion des 40 acrobates interprétant des sports extrêmes sur scène. Compagnie de divertissement canadienne établie à Montréal depuis 1984, le Cirque du Soleil est le plus grand producteur théâtral au monde, ce qui n’est pas rien! Son équipe de production comprend pour Volta, 16 créateurs. Les billets coûtent entre 40 $ et 120 $ et vous pouvez les acheter en visitant le :

www.cirquedusoleil.com/usa/miami/volta/buy-tickets

Trump à Palm Beach

Le Président Trump a passé le Temps des Fêtes à Mar-a-Lago en Floride. À son arrivée le 22 décembre, il était attendu non seulement par des supporters, mais aussi par des manifestants critiquant entre autres la nouvelle législation fiscale qui favorise les mieux nantis. Ce congé a permis au Président de célébrer Noël en famille à l'église épiscopale de Bethesda-by-the-Sea, située à quelques minutes en voiture de Mar-a-Lago. C'est l'église où lui et la première Dame, Melania Trump, se sont mariés en 2005 et où leur fils cadet, Barron, a été baptisé. Le lendemain de Noël, le cortège présidentiel a quitté Mar-a-Lago pour une courte distance en voiture afin de se rendre au Trump International Golf Club. Ce congé n’a pas empêché le Président de « tweeter » à propos de différents dossiers chauds comme le dossier alléguant des liens entre sa campagne présidentielle et la Russie.