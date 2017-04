Vrai ou faux

Dans une aire ouverte, les rideaux doivent être de mêmes tissus

Faux.

Par exemple, habiller les fenêtres du salon dans des tissus différents de la salle à manger délimite les zones et crée un impact visuel attrayant. Bien entendu, on doit les coordonner autant dans la couleur, les textures et les styles pour un résultat harmonieux.

La carpette doit être légèrement plus étroite que le canapé.

Faux.

Que ce soit pour créer une ambiance cocooning ou animer un décor, il est primordial de sélectionner le format approprié. Tout d'abord il faut prendre en considération la taille des fauteuils et du canapé. Les pattes avant de ces derniers et des tables d'appoint doivent être déposées sur la carpette.

La table à café et les tables d'appoints peuvent être de formes variées et de différentes composantes

Vrai.

Évidemment, les styles doivent bien se marier, mais mélanger les tables rondes avec d'autres de formes triangulaires ajoutent une touche d'originalité dans la pièce et produisent un très beau coup d'oeil. À éviter, les kits qui donnent un air de déjà-vu.

Peindre un mur d'accent de couleur foncée n'assombrit pas une pièce

Vrai.

Si l'éclairage est adéquat, que les autres murs et le plafond sont de couleur claire. Également, le mobilier doit être de couleur moins foncé que le mur d'accent.

Bonne déco!

France LaMarre designer,

spécialiste en habillage de fenêtre sur mesure, cuisiniste.

decoretvousdesign.com

754.756.5096